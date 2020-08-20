В Україні гримить скандал після того, як "Національна суспільна телерадіокомпанія України", очолювана Зурабом Аласанією, не допустила до участі в дитячому "Євробаченні" 12-річного Максима Ткачука

Причиною відмови стала участь хлопчини з Волині в одному з пісенних конкурсів у Лондоні, організованому нібито російською державною організацією Росспівробітництвом. Як передає Politeka.net, черговий випуск програми "НеДобрий вечір" з ведучим Ігорем Лесєвим присвячений саме цьому скандалу.

Блогер розгромно пройшовся по Зурабу Аласанії, вказавши "найкраще для нього місце" - Берлінський зоопарк. За інформацією Лесєва, привід для відмови виявився хибним - згаданий конкурс у Лондоні організовувало насправді не Росспівробітництво, а інша контора. Істиною ж причиною для недопуску Ткачука, на думку блогера, стали особисті "расистські" погляди Аласанії.

"Нагадаю, наш хлопчина з Волині ще навесні з піснею "Смуглянка" переміг на якомусь конкурсі в Лондоні... Красива пісня з нашого великого фільму "В бій йдуть одні старі". Фільму, який знімався в Києві. Який ставив і в якому грав Леонід Биков. Але наших місцевих расистів від пісні "Смуглянка" все одно ковбасить. Хоча там і слова немає ні про партію, ні про Сталіна... А ще Аласанію ковбасило від того, що ось цей сирота – Максимка Ткачук – заспівав пісню у формі червоноармійця. Расистові Аласанії ця форма дуже не подобається... Переможи в тій війні хлопці не в ватниках- наші до речі з вами діди - а переможи так улюблені Аласанією біляві красені в чорній формі - і тоді б цей чудовий кавказець НТКУ не очолював... у кращому випадку сидів би в Берлінському зоопарку. Тільки не директором і навіть не прибиральником гівна за бегемотом", - обурився блогер.

При всьому цьому Лесєв вказав "астрономічну суму", яка щорічно витрачається на утримання громадської телерадіокомпанії.

"Телеканал Перший Юа утримується з держбюджету на 100%. Тобто з нашого з вами кишені. Сума на його утримання витрачається астрономічна. Один мільярд сімсот мільйонів на рік. Тобто вся країна, наприклад, на профілактику СНІДу витрачає близько 30 мільйонів гривень. А на фінансування НТКУ йде 1,7 мільярда. І ці гроші йдуть в кишеню натуральним дебілам", - підсумував Лесєв.

Нагадавши, хлопчика-сироту з Волині зацькували через пісню і не пустили на "Євробачення": деталі скандалу.

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