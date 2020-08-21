Президент України Володимир Зеленський вирішив "пограти у добрго царя-батюшку"

Як передає Politeka, про це заявив військовий волонтер Роман Донік на своїй сторінці в соцмережі.

Волонтер наголосив, що Міністерство оборони України не може забезпечити українських військових на Донбасі системами візуального та відеоспостереження.

"Біноклі, монокуляри, труби, взагалі не закуповуються. Немає грошей. Тому це все залишили на плечах волонтерів та особового складу. Труби розвідника, які десь є на складах, отримати практично неможливо. Але, при цьому, за дзвінком Зеленського, Міністерство оборони буде купувати три причали, які раніше, до дзвінка, купувати не збиралося", - написав Донік.

Він наголосив, що з бюджету української армії витягнуть гроші, яких не вистачає на необхідне, і витратять їх на "непотрібні нікому причали".

"Бо Зеленський вирішив пограти в доброго царя-батюшку. Виключно заради піару перед місцевими виборами. Царя батюшку, який вирішив дати роботу заводу "Укроборонпрому"... Того самого оборонпрому, в керівництві якого сидять люди Зеленського з величезними зарплатами і бадьоро рапортують про успіхи", - написав волонтер.

Також Донік додав скріншот з офіційного сайту президента, де повідомляється, що Зеленський у телефонній розмові узгодив питання закупівлі причалів.

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