Мусорный террорист Святослав Олейник шантажировал городской совет, требуя в разы повысить тариф на вывоз мусора

Об этом пишет Днепр.Главное.

Дело в том, что монополистом по утилизации и вывозу твердых бытовых отходов в Днепре была фирма «Днепрокоммунтранс». Это предприятие контролировал сам Святослав Олейник. Когда главу облсовета лишили возможности обогащаться на бюджетных подрядах, предприятие «Днепрокоммунтранс» отказалось вывозить мусор.

Весной 2018 года Олейник за неделю превратил Днепр в полигон для твердых бытовых отходов. Прямо посреди улиц были устроены настоящие мусорные свалки, жизнь города была парализована, не говоря уже об экологической катастрофе. Так глава облсовета мстил городу за утраченную возможность воровать бюджетные деньги.

Фирма-монополист Олейника давно не устраивала жителей Днепра, еще до мусорного джихада. Ранее предприятие «Днепрокоммунтранс» открыто заявляло, что их ресурсов не хватает для вывоза мусора по всему городу Днепру. При этом Святослав Олейник требовал от горсовета повысить тарифы на вывоз, думая исключительно о собственном обогащении.

Это не единственное предприятие Олейника, созданное для разворовывания бюджета. В отношении всех фирм, которые курирует глава облсовета были открыты десятки уголовных дел, а размер украденных денег налогоплательщиков составляет более миллиарда гривен.

Особенно известна фирма «УПС», которую также крышует Олейник. «УПС» существует еще со времен Партии Регионов, предприятие всегда получало миллиардные контракты в сфере ЖКХ. В 2014 году по обвинению в миллионных хищениях бюджетных средств задержали Тараса Палия — нынешнего подельника Святослава Олейника. Но, вместо того чтобы ликвидировать схему регионалов, нынешняя областная власть ее возглавила.

«УПС» регулярно фигурирует в уголовных делах по отмыванию бюджетных денег. Тем не менее, и в 2020 году «УПС» Святослава Олейника продолжает выигрывать тендеры. В этот раз глава облсовета осваивает 500 млн гривен на ремонте 23 км дороги — Днепр-Никополь.

Все это происходит в рамках программы президента Зеленского «Велике будівництво», на которой Олейник быстро научился воровать. Пока в области есть Олейник и его «УПС» — Зеленский определенно не сможет выполнить обещание достроить дороги.