Президент Володимир Зеленський відвідав своїх батьків у Кривому Розі
Про це повідомляє Politeka з посиланням на відео, розміщене в Youtube журналістами каналу PavlovskyNews.
Повідомляється, що сталося це, ввечері 26 серпня. Журналісти, які чекали главу держави біля під'їзду будинку його батьків, поцікавилися, чи з'їде Зеленський з державної дачі, розташованої в Конча-Заспі.
"Коли я собі будинок Візьму в оренду або куплю, то з'їду", - пообіцяв Президент.
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Главу держави розлютив наступне, уточнююче питання, коли це станеться.
"А вам тут, де живуть мої батьки, саме це питання важливе? Щасливо, бажаю вам здоров'я", - різко відповів глава держави і зайшов у під'їзд.
Politeka писала про те, що Володимир Зеленський пояснив, для чого йому необхідний прямий діалог з президентом країни-агресора Володимиром Путіним. За його словами, він має прямий діалог з Володимиром Путіним в моменти, коли це необхідно.
Як приклад, Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом країни-агресора Володимиром Путіним напередодні введення безстрокового перемир'я на Донбасі. Як стверджує глава держави, дотримання цього перемир'я протягом місяця лише підтверджує ефективність прямого діалогу з Кремлем.
"Я не боюся прямого діалогу з президентом Російської Федерації. Я вважаю, що це правильно. Якщо є така можливість-говорити, і ці розмови будуть просувати нас вперед у питанні завершення війни, треба робити. Не будемо говорити - не буде результату. Я вже це точно розумію. Не буде діалогу, не будемо дзвонити, коли це потрібно, - мирного результату не буде", - пояснив Володимир Зеленський в інтерв'ю журналістам.
Президент України Володимир Зеленський висловив сподівання, що по закінченню свого президентства зможе безбоязно ходити вулицями. За його словами, для нього важливо спокійно ходити не тільки вулицями столиці, а й по всій Україні.
"Що по-справжньому важливо для мене, коли я перестану бути президентом України, я зможу спокійно ходити вулицями не тільки Києва, по і по всій країні. Як мінімум хочеться, щоб люди віталися зі мною при зустрічі. Сподіваюся, що їм не захочеться сказати мені щось неприємне або ще гірше – сподіваюся, що люди не захочуть плюнути мені в обличчя", – озвучив свої сподівання Президент.
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