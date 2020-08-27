У РФ готові направити війська в Білорусь
Як передає Politeka.net, таку заяву зробив президент РФ Володимир Путін в інтерв'ю "Росія 24".
За словами Путіна, про це попросив його Олександр Лукашенко, а в договорах про колективну безпеку і про союзну державу є статті про допомогу в захисті суверенітету.
"У зв'язку з цим у нас є зобов'язання перед Білоруссю. І Олександр Лукашенко так і поставив питання. Він хотів би, що б Росія при необхідності надала допомогу. Я сказав, що Росія виконає всі свої зобов'язання", - зазначив Путін.
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За його словами, такий сценарій стане можливим, у разі загострення ситуації в країні.
"Я це зробив. Але ми домовилися також, що він не буде використаний до тих пір, поки ситуація не буде виходити з-під контролю. Поки екстремістські елементи не переступлять кордон і не приступлять до розбою, не почнуть палити машини, будинки і намагатися захопити адміністративні будівлі", - заявив російський президент.
Раніше ми повідомляли, що російський соціолог і блогер Ігор Ейдман озвучив думку, що Кремль може спеціально підставляти Лукашенка, проти якого повстав власний народ.
Ейдман підкреслив, що РФ послаблює Білорусь, щоб полегшити її захоплення.
Нагадавши, Тихановська розповіла, як буде домовлятися з Лукашенком.
Як повідомляла Politeka, Лукашенко звинуватив білорусів у неадекватності: "обкурені, п'яних багато, з наркотиками".
Також Politeka писала, що Лукашенко зробив першу заяву після повстання білорусів.