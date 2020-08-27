У РФ готові направити війська в Білорусь

Як передає Politeka.net, таку заяву зробив президент РФ Володимир Путін в інтерв'ю "Росія 24".

За словами Путіна, про це попросив його Олександр Лукашенко, а в договорах про колективну безпеку і про союзну державу є статті про допомогу в захисті суверенітету.

"У зв'язку з цим у нас є зобов'язання перед Білоруссю. І Олександр Лукашенко так і поставив питання. Він хотів би, що б Росія при необхідності надала допомогу. Я сказав, що Росія виконає всі свої зобов'язання", - зазначив Путін.

За його словами, такий сценарій стане можливим, у разі загострення ситуації в країні.

"Я це зробив. Але ми домовилися також, що він не буде використаний до тих пір, поки ситуація не буде виходити з-під контролю. Поки екстремістські елементи не переступлять кордон і не приступлять до розбою, не почнуть палити машини, будинки і намагатися захопити адміністративні будівлі", - заявив російський президент.

Раніше ми повідомляли, що російський соціолог і блогер Ігор Ейдман озвучив думку, що Кремль може спеціально підставляти Лукашенка, проти якого повстав власний народ.

"Це вигідно тільки Путіну. У Білорусі потрібен підвішений, слабкий Лукашенко і нездатна на рішучі дії опозиція, щоб обидві сторони потребували його підтримки і залежали від його прихильності, щоб в Республіці посилювався хаос", - пояснив блогер.