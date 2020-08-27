Президент Росії Володимир Путін вперше прокоментував затримання 33 бойовиків "ПВК Вагнера"

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Telegram-канал російської пропагандистки Ольги Скабєєвої.

При цьому, на думку Путіна, "очевидно", що переміщення бойовиків "ПВК Вагнера" є акцією спецслужб.

На думку президента РФ, ця історія має "український слід". Також до затримання "вагнерівців" Путін приписав спецслужби США.

"Ну, зараз це очевидно. Це акція спецслужб. Українських спільно з американськими. Людей в темну використовували, щоб перемістити на територію Білорусі, поставити перед ними абсолютно легальні цілі. Вони повинні були, як їм сказали, виїхати в будь-яку країну - до Латинської Америки, на Близький схід. Просто для абсолютно легальної роботи. Насправді їх затягли на територію Білорусі та представили в якості можливої ​​ударної сили для розгойдування ситуації в ході передвиборної кампанії, що абсолютно не відповідало дійсності", - заявив Путін.

При цьому президент РФ запевнив, що російські прикордонники не випускали їх.

"Наші прикордонники їх не випускали, до речі, вони ж не могли в'їхати, але за підробленими документами їх фактично везли", - сказав Путін.

Більш того, за словами Путіна, наразі "достовірно відомо", що затримання "вагнерівців" нібито було операцією спецслужб України і США, а деякі учасники операції "не приховують цього".

Нагадаємо, у РФ звинуватили в затриманні "невинних вагнерівців" Україну: "Спроба посварити з Білоруссю".

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