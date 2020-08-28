Глава Служби безпеки України Іван Баканов запропонував не допускати до участі у виборах громадян, які співпрацюють з РФ

Як передає Politeka.net, слова глави відомства передає пресслужба РНБО.

Крім того, Баканов виступив з ініціативою виключати з виборчих списків тих, хто має громадянство інших держав.

"Баканов наголосив на необхідності законодавчо врегулювати неможливість включення до виборчих списків осіб, які співпрацюють з державою-агресором, а також осіб, які мають громадянство інших держав", - йдеться в повідомленні.

Нагадавши, 25 жовтня в Україні пройдуть місцеві вибори в Україні.

Також ми повідомляли, що глава української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук в одному з останніх інтерв'ю заявив, що підготуватися до виборів на окупованих територіях Донецької та Луганської областей до 25-го жовтня Україна не встигне.

"Враховуючи особливості, ми вже не зможемо до 25-го жовтня підготувати там вибори. Йдеться про те, щоб не закривати повністю. І невідомо коли там будуть вибори. А відповідно до Мінських домовленостей, вибори там повинні відбутися", - повідомив Леонід Кравчук.

Нагадавши, з'явилися фото нардепки, яку Слуги народу вирішили нав'язати Зеленському.

Як повідомляла Politeka, "слуги народу" зганьбилися безсоромними обговоренням на камеру своєї гарячої колеги.

Також Politeka писала, що слуга народу засвітив у Раді зайве, скандальне фото облетіло мережу.