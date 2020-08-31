Політик і підприємець Давид Жванія звернувся до грузинів і українців з приводу "афериста" Михайла Саакашвілі
Відповідне звернення опубліковане на YouTube-каналі Жванії, передає Рoliteka.net (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз).
Так, політик прокоментував останні заяви Саакашвілі, який раптово повернувся у велику політику, а також розкрив його змову з Петром Порошенком під час президентства останнього.
"Друзі, не слухайте його, не вірте йому. Саакашвілі - це політичний аферист і агент купи розвідок. Порошенко свого часу використовував його в якості противаги Яценюку. Всі знають, що з цього вийшло. Порошенко був упевнений, що зможе контролювати Саакашвілі за допомогою Василя Бурби. У Бурби є компромат на Саакашвілі. Всі знають історію про те, як в Грузії катували людей в Гландській в'язниці: там були не тільки представники організованих злочинних спільнот, а й політичні противники Саакашвілі... Я не знаю, чому ці записи ще не оприлюднили – мабуть, заборонили американські господарі Саакашвілі. Але рано чи пізно вони стануть надбанням громадськості і всім, хто ще вірить Саакашвілі буде дуже соромно", - заявив Жванія.
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Політик звернувся до керівництва Грузії із закликом посадити Саакашвілі. І також з попередженням президентові України Володимиру Зеленському - "позбутися агентів іноземних розвідок з грузинським корінням, які окопалися в Україні і шкодять".
"Я знову заявляю, що готовий допомогти викрити злочинців. Пані Генеральний прокурор - нікого не бійтеся, дійте. Відкривайте кримінальні справи, викликайте мене на допит. Ми разом можемо покарати цих людей, позбавити від них нашу країну", - підсумував Жванія, висловивши готовність співпрацювати з офісом Генпрокурора України, і його головою Іриною Венедиктовою.
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