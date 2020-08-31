Володимир Зеленський жорстко пройшовся по деяких представниках партії "Слуга народу", заявивши, що вони забули, як потрапили в політику

31 серпня президент виступив на з'їзді своєї партії "Слуга народу", який проходив напередодні виборів. В ході своєї промови голова держави висловився про тих членів партії, які за останній рік встигли потрапити в гучні скандали і очорнили ім'я політичної сили.

Так, Зеленський визнав, що в партії припускаються помилок, а деякі її члени взагалі "забули, як вони сюди потрапили і для чого".

"Це теж є. Вони - мікроби, бактерії у вашому здоровому організмі. Але, на щастя, їх дуже мало, і вони слабкі. Я впевнений, ми не помітимо їх на шляху до успіху. І їх ніколи не згадає історія, не згадає їхні імена", - безапеляційно висловився президент.

Таким чином, він висловив надію на те, що скандали окремих членів партії не зможуть зіпсувати її загальний імідж.

Нагадаємо, що місцеві вибори заплановані на 25 жовтня цього року.

До цього ми писали, що Зеленський висловив надію, що по закінченню свого президентства зможе безбоязно ходити вулицями.

За його словами, для нього важливо спокійно ходити не тільки вулицями столиці, а й по всій Україні.

Також Зеленський запевнив, що робить все можливе, щоб йому не було соромно перед українцями.

Нагадаємо, Зеленський заговорив про завершення кар'єри президента: "Хочу спокійно ходити вулицями...".

Як повідомляла Politeka, Зеленський змусив уболівальників чекати початок матчу майже годину: президенту "дісталося" від фанатів.

Також Politeka писала, що відомий шоумен стане кандидатом на пост мера Одеси: "запропонував особисто Зеленський".