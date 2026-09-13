Графіки відключення світла в Запоріжжі на тиждень з 14 по 20 вересня опубліковано — у зв'язку з плановими та терміновими ремонтами електрообладнання частина вулиць міста тимчасово залишатиметься без електропостачання.

Відключення світла у Запоріжжі на новий робочий тиждень знову відбуватиметься за затвердженим графіком — енергетики опублікували перелік вулиць, які тимчасово залишаться без електропостачання.

Графіки відключення світла в Запоріжжі на тиждень з 14 по 20 вересня охоплюють робочі дні з 14 по 18 вересня. Як повідомляє Запоріжжяобленерго, знеструмлення зумовлені плановими та терміновими ремонтами електрообладнання: фахівці оновлюють трансформаторні підстанції та лінії, щоб запобігти аваріям.

У понеділок, 14 вересня, з 09:00 до 17:00 плановий ремонт проведуть на великій кількості вулиць у різних районах міста — зокрема на Алма-Атинській, Алмазній, Арсена Коваленка, Гетьмана Скоропадського, Зестафонській, Синельниківській та Машинній. Того ж дня терміновий ремонт запланований на вулицях Алмазна, Анатолія Солов'яненка, Гончара й Франка.

Вівторок, 15 вересня, передбачає планові роботи з 09:00 до 17:00 на бульварі Будівельників, вулицях Андрія Гайдая, Ціолковського, Санітарній та Фінансовій. У середу, 16 вересня, ремонт розділять на кілька етапів — з 09:00 до 17:00 і додатково з 10:00 до 17:00 — на вулицях Академіка Івченка, Академічній, Водяній, Чегельній, Абрагама Коопа, Карпатській і Рельєфній.

У четвер, 17 вересня, роботи триватимуть з 08:00 та 09:00 до 16:00–17:00: без світла можуть бути вулиці Заповідна, Набережна, Аджарська, Актюбинська, Гетьмана Скоропадського, Молочна, Славутича, а також район Наукового містечка та острів Хортиця.

Найтриваліші відключення припадуть на п'ятницю, 18 вересня. На вулицях Заповідна та Набережна і на острові Хортиця світла може не бути з 08:00 до 21:00. На бульварі Шевченка, вулицях Воз'єднання України, Аджарській, Батумській, Молочній і Хлібній роботи заплановані з 09:00 до 17:00 та з 09:00 до 16:00.

Що робити мешканцям

Під час знеструмлень енергетики радять заздалегідь зарядити телефони та павербанки, а також перевірити, чи справні ліхтарики. Важливо не залишати електроприлади ввімкненими без нагляду — після відновлення напруги можуть статися стрибки. Точний список адрес на кожен день оновлюється на офіційному ресурсі графіка Запоріжжяобленерго.

Якщо у вашому будинку світло зникло поза зазначеними годинами або його немає довше запланованого, варто повідомити про це через кол-центр або офіційні канали обленерго, щоб оперативно з'ясувати причину.

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