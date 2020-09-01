А як вам такі кандидатури?

Партія "Слуга народу" висунула кандидатом у мери Тернополя Віктора Гевка

Як передає Politeka.net, рішення було прийнято 31 Серпня, на з'їзді партії.

Віктор Гевко брав участь у шоу" Розсміши коміка"," Бійцівський клуб "та студії"Квартал 95".

Варто відзначити, що Віктор Гевко не тільки комік, але ще і сценарист. Він також був капітаном команди КВК "V. I. P.", триразовим переможцем шоу" Розсміши коміка", актором і автором"Країна У".

У Мережі вже почалися бурхливі обговорення такої кандидатури на посаду градоначальника Тернополя. Українці досить різко сприйняли таку новину, згадавши і кандидатури в інших містах

"Вам то поржати, а нам не дай Бог з ним жити", "з такими темпами, скоро по всій Україні сидітимуть учасники Ліга сміху...", "В Одесі теж гуморист в мери від СН балотується.. Не держава, а комік-шоу якесь... ", "Якщо люди на виборах проголосують за цих висуванців, державу перейменують в "95 квартал"!", "Гасло Зе. Не витягнемо економіку країни, то хоч розсмішимо!!!!", "Ну і країна буде...обхохочешся...",- писали українці в мережі.

Нагадаємо, місцеві вибори в Україні пройдуть 25 жовтня.

Нагадавши, з'явилися фото нардепки, яку Слуги народу вирішили нав'язати Зеленському.

Як повідомляла Politeka, "слуги народу" зганьбилися безсоромними обговоренням на камеру своєї гарячої колеги.

Також Politeka писала, що слуга народу засвітив у Раді зайве, скандальне фото облетіло мережу.