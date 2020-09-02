Невідомі напали на член депутатської групи "Партія "За майбутнє" Антона Полякова
Про це повідомляє "Обозреватель" з посиланням на власні джерела.
По даний, напад стався 05: 00 біля кафе "Джаз" в Шевченківському районі столиці.
Дві людини завдали Полякову тілесні ушкодження, після чого зникли з місця подій. Поліція оголосила в місті операцію "Перехоплення".
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Також відомо, що лікарі надали Полякову допомогу на місці і не госпіталізували.
Раніше ми повідомляли, що нардеп від» Слуги народу " Андрій Герус напав на журналістку і відібрав у неї посвідчення
Скандал спалахнув у дорогому готелі Туреччини, куди депутат приїхав відпочивати з сім'єю.
Журналістка Дарина Сметанко зі знімальною групою підійшла до Геруса і запитала на камеру, у скільки йому обійшлася відпустка і чи не соромно йому відпочивати в такому розкішному готелі.
Питання не сподобалося "слузі народу" і він не побажав відповідати на те, звідки у нього гроші на VIP - відпочинок. Спочатку він сказав, що" все можна побачити на сайті турагенства", а пізніше відібрав у журналістки посвідчення.
Нагадавши, скандал з " корабельною сосною "отримав несподіване продовження:"цілий день їздимо в касках".
Як повідомляла Politeka, скандал з "робочою бабою" з "Слуги народу" не вщухає, з'явилося зізнання: "вона вразила мене своєю...".
Також Politeka писала, що "слуги народу" зганьбилися безсоромним обговоренням на камеру своєї гарячої колеги.