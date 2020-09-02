Після заяви Вітольда Фокіна про необхідність надання автономії всьому Донбасу і повну амністію бойовиків Леонід Кравчук не став мовчати

Глава української делегації в Тристоронній контактній групі по Донбасу заявив, що Фокіна, які є заступником Кравчука, потрібно виключити з ТКГ.

Про це він заявив в ефірі Еспресо TV.

Перший президент України підкреслив, що він не має ні найменшого відношення до призначення Фокіна першим заступником глави делегації, оскільки ці рішення приймалися в Офісі президента.

Ініціативи свого першого заступника по Донбасу Кравчук назвав антиукраїнськими і додав, що найближчим часом ТКГ обговорить питання виключення Фокіна.

"Тут не може бути іншого рішення. Адже те, що Фокін публічно заявляє про Донбас, – це абсолютно російський наратив, який становить небезпеку для всієї країни", — підкреслив він.

Як відомо, слова Фокіна викликали величезний шквал обговорень серед українських патріотів. Так, українська доброволець, засновниця інструкторської групи "Марусині ведмеді" Маруся звіробій заявила, що після подібних ініціатив місце політика у в'язниці.

Вона підкреслила, що заяви першого заступника голови української делегації в ТКГ в Мінську Вітольда Фокіна, як і заяви його керівника Леоніда Кравчука тягнуть на кримінальні провадження за статтею "державна зрада". Тому обидва повинні бути звільнені і відправлені під суд.

У свою чергу голова Комітету Верховної Ради з питань євроінтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе зазначила, що через висловлювання заступника глави української делегації в Тристоронній контактній групі відбувається маніпуляція громадською думкою.

"Мовляв, ви не так зрозуміли, а насправді, це йде насадження російських забаганок в мізки українського виборця. Це приведення суспільства до нормального сприйняття таких заяв", – вважає вона.

Раніше ми писали про те, що, на думку громадського діяча Олеся Донія, Леонід Кравчук дозволяє собі набагато більше політичних заяв, ніж свого часу Леонід Кучма.

Нагадаємо, Юсупова пояснила, чим загрожує призначення Кравчука і Фокіна.

Як повідомляла Politeka, Фокін зробив гучну заяву про анексію Криму.

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