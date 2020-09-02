Виключений зі "Слуги народу" нардеп Гео Лерос пригрозив Володимиру Зеленському слідством у відповідь на звинувачення президента в тому, що він нібито брав хабарі
Після скандального виключення депутата з президентської партії Зеленський у відповідь на відповідне питання заявив: «У мене немає ніякої реакції на хабарників і зрадників цієї країни».
Лероса явно образили такі слова глави держави. У зв'язку з цим колишній «слуга народу» опублікував розгромний пост, адресований президенту, на своїй сторінці в Фейсбук.
"Пане Президент, я ніколи не був чиновником, не клоун з 95 кварталу та не ларьочний рєшала, мені хабарів не дають. Ви всіх оббріхуєте, як бабця, ця звичка у вас зберіглась ще з часів служби пропагандистом олігархів",- написав Лерос.
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Він також заявив, що не залишить без відповіді звинувачення президента у хабарництві.
"Я направлю заяву про злочин, розкажете слідчим, де і у кого я взяв хабар" ,- заявив нардеп.
Також він зробив прогноз про те, як самого Зеленського будуть згадувати через багато років.
"Щодо зрадника, запамятайте мої слова: ваш слід в історії - це матеріали справи про державну зраду!",- підсумував Лерос.
Нагадаємо, 1 вересня, Гео Лерос жорстко розкритикував президента України Володимира Зеленського під час виступу у Верховній Раді, заявивши, що президент "стане порожнім місцем в історії".
Пізніше з'явилася інформація про його виключення з фракції.
Нагадавши, Зеленський відреагував на образливе висловлювання Лероса.
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