Виключений зі "Слуги народу" нардеп Гео Лерос пригрозив Володимиру Зеленському слідством у відповідь на звинувачення президента в тому, що він нібито брав хабарі

Після скандального виключення депутата з президентської партії Зеленський у відповідь на відповідне питання заявив: «У мене немає ніякої реакції на хабарників і зрадників цієї країни».

Лероса явно образили такі слова глави держави. У зв'язку з цим колишній «слуга народу» опублікував розгромний пост, адресований президенту, на своїй сторінці в Фейсбук.

"Пане Президент, я ніколи не був чиновником, не клоун з 95 кварталу та не ларьочний рєшала, мені хабарів не дають. Ви всіх оббріхуєте, як бабця, ця звичка у вас зберіглась ще з часів служби пропагандистом олігархів",- написав Лерос.

Він також заявив, що не залишить без відповіді звинувачення президента у хабарництві.

"Я направлю заяву про злочин, розкажете слідчим, де і у кого я взяв хабар" ,- заявив нардеп.

Також він зробив прогноз про те, як самого Зеленського будуть згадувати через багато років.

"Щодо зрадника, запамятайте мої слова: ваш слід в історії - це матеріали справи про державну зраду!",- підсумував Лерос.

Нагадаємо, 1 вересня, Гео Лерос жорстко розкритикував президента України Володимира Зеленського під час виступу у Верховній Раді, заявивши, що президент "стане порожнім місцем в історії".

Пізніше з'явилася інформація про його виключення з фракції.

Нагадавши, Зеленський відреагував на образливе висловлювання Лероса.

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