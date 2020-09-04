Рішення нинішнього голови Кабінету Міністрів Дениса Шмигаля про введення в Україні тотального карантину обернеться для нього масовими позовами

Про це в програмі "не добрий вечір" заявив її телеведучий Ігор Лесєв (щоб переглянути відео, доскролльте до кінця).

"Загляньте в очі Шмигаля. Ціле море смутку, болю і безглуздості. І адже це наш смуток і наш біль. І наша колективна безглуздість. Це ми з вами намагаємося надихатися у всій цій шмигальщині. Зверніть увагу ось на цей документ. 28 серпня Конституційний Суд України оголосив, що Шмигаль кримінальник. Уряд Шмигаля карантин ввів незаконно. Порушені -цитую - 8, 24, 33, 39, 42, 49, 64, 92, 126, 129 статті Конституції України. А там цілий букет", - зазначив він.

Тепер, стверджує Лесєв, кожен постраждалий українець може звернутися до суду з позовом проти уряду.

"Свобода пересування, право на працю, право на мирний протест. Мільйони людей через незаконно оголошений карантин зазнали збитків. Хтось втратив роботу, комусь урізали зарплату. Згадайте навіть, як приймався закон про продаж землі. Зелені злодії прикрилися карантином, як Третьякова своєю якістю. А люди навіть не змогли масово зібратися з протестом. Ну тому що карантин і типу загроза їхньому життю», - підкреслив він.

При цьому, за словами телеведучого, «відкосити» у чиновника не вийде, оскільки його рішення були цілеспрямованими.

"Так, з поглядом Шмигаля щось не так. Він не вселяє розумової довіри. Але під дурника йому відкосити не вийде. Кабінет Міністрів має потужну юридичну службу. Кожна Постанова Уряду перед його публічним оголошенням вивчається юристами. Тому, дії Шмигаля - це свідоме правопорушення. І тепер будь - хто з нас може сміливо звертатися до судів. Ось всі, хто за таксі переплачував, коли нічого в містах більше не їздило. Всі, хто нянечок наймав, бо закрилися дитсадки і школи. Хто роботу втратив, бо не зміг добиратися з передмістя. Кого позбавили спортзалів, кінотеатрів і кафешок. І навіть ті, кого позбавили права поставити в церкві свічку. Всі можуть писати позови проти уряду Шмигаля. І не просто так писати, а на основі рішення Конституційного Суду України», - уточнив він.

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