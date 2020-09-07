Нардеп 8-го скликання Верховної Ради Борислав Береза обурений байдужістю президента України до смертей бійців на Донбасі

Нагадаємо, що 6 вересня, в результаті ворожих обстрілів на Донбасі і підривів на невідомих пристроях загинуло троє воїнів ЗСУ, ще троє захисників отримали поранення. При цьому ніякої реакції від президента України досі немає.

На своїй сторінці в Facebook Борислав Береза висловив обурення через реакцію на це офісу президента.

Нардеп зазначає, що найдивніше, що президент України мовчить, немов нічого не сталося і перемир'я і далі дотримується без будь-яких порушень.

"Володимир Зеленський мовчить. І дійсно, якщо ти розповідаєш, що в твоїй голові війна закінчилася і обнадійливо брешеш, що віриш у закінчення війни після норманської зустрічі в цьому році, то мабуть тобі нічого сказати, коли вбивають громадян країни в якій ти граєш президента, тому що це виходить за межі сценарію якої тобі пишуть в ОП",- обурений Береза.

Він також додав, що вже передчуває, яким буде наступний відеоролик з президентом.

"Цікаво відосик буде? І якщо буде, то про що? Варіантів багато - від поїдання хотдога на заправці до стояння в черзі в аптеці за маскою. А поки ми будемо спостерігати, як президент мовчить. Це у нього вдається", - резюмував він.

Варто відзначити, що в Телеграм-каналі Резидент з'явилася інформація, що їх інсайдер в ОП розповів, що дії ДНР/Росії зі зриву перемир'я носять провокаційний характер.

Нібито успіхи Зеленського щодо врегулювання конфлікту на Донбасі не подобаються Кремлю, який перед місцевими виборами в Україні вирішив зіграти на боці ОПЗЖ і ЄС.

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