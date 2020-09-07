В офісі президента України відреагували на обстріли українських військових на Донбасі

Зокрема, представники президента розцінили обстріли окупаційними військами позицій ЗСУ на Донбасі 6 вересня як два окремі випадки і закликали Росію втрутитися в ситуацію.

Про це йдеться в коментарі ОПУ виданню "Укрінформ".

Зеленський

Україна вимагає від РФ вплинути на провокаційну поведінку незаконних збройних формувань в окупованих районах Донецької та Луганської областей з метою збереження режиму припинення вогню.

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Там підкреслили, що напередодні президент Володимир Зеленський дав команду та провів спеціальну нараду щодо обстрілів терористичних організацій "Л/ДНР", через які один український військовий загинув і один був поранений.

У відомстві нагадали, що протягом 41 дня режиму всеосяжного та стійкого припинення вогню не було жодної бойової втрати серед українських військових.

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"Україна не відступає від позиції досягнення миру і виконує всі домовленості, досягнуті 22 липня щодо режиму припинення вогню, що доведено СММ ОБСЄ. Однак, при необхідності, українські військові будуть захищати суверенітет, територіальну цілісність і життя українських громадян, своєчасно і рішуче реагуючи на активність противника", – йдеться в повідомленні.

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