Микола Азаров був одним з кращих прем'єр-Міністрів України
Як передає Politeka.net, таку думку озвучив екс-глава офісу президента Андрій Богдан в інтерв'ю журналісту Дмитру Гордону (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця)
Богдан зазначив, що після того, як Азаров втік до РФ не зустрічався з ним, але вважає його одним з кращих прем'єр-Міністрів України.
"Я вважаю, так. Я не хочу, там... поки не справа говорити про Майдан, так? Це, напевно, історія оцінить. Але я вам хочу сказати, що Микола Янович зупиняв дуже багато дурниць. І дуже багато... І якби не Микола Янович, напевно, Майдан був би ще раніше", - упевнений Богдан.
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Також він підкреслив, що Азарову було "важко" на своїй посаді.
"І я точно впевнений, що він чесна людина, він не давав красти. Хоча було важко йому, як завжди: президент давав вказівки прем'єр-міністру, і сперечатися з ним було дуже важко. Але він дуже досвідчений бюрократ, він умів сказати "ні" правильно", - вважає Богдан.
Нагадаємо, Микола Азаров був прем'єр-міністром України з березня 2010-го по січень 2014 року. Після зміни влади в 2014 році покинув країну і зараз проживає в Росії.
Нагадавши, Азаров-утікач назвав Україну "колонією" і знайшов винних: "весняне загострення".
Як повідомляла Politeka, Азаров пішов проти пропаганди Кремля і здивував словами про Україну: «абсолютне зло».
Також Politeka писала, що Микола Азаров ошелешив українців:»на коксі сидить".