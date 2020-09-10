В умовах місцевих виборів партійне будівництво в Україні пожвавилося і активізувалося

Про це у своєму блозі розповів український політолог Вадим Карасьов. За його словами, сьогодні в українських медіа дуже багато говорять про те, що Петро Порошенко може піти на вибори мера. Карасьов зазначив, що "Європейській солідарності" необхідно потрапити до Київради, оскільки місцеві вибори – це своєрідна підготовка до парламентських виборів.

«Для того, щоб отримати значний результат на виборах до Київради, необхідно Порошенку обиратися на вибори мера. А чи зможе Порошенко виграти вибори у Кличка, враховуючи те, що він із запізненням вступає в гонку, де лідером є Кличко. А якщо Порошенко програє цю гонку? Чи не буде це серйозним ударом по політичному іміджу шостого президента України? Поразка Порошенка на виборах мера – це більше, ніж поразка іншого кандидата», - зазначає Карасьов.

За його словами, екс-президент навряд чи прийме рішення йти на місцеві вибори, оскільки удар у разі програшу буде занадто серйозним. Поразка для такої людини як Порошенко може стати політичною катастрофою. Карасьов зазначив, що вести «ЄС» на вибори все ж доведеться, тому не виключено, що кандидатом від цієї політичної сили може стати Марина Порошенко.

"Хороший хід політтехнологічний. А головне - в дусі часу, в новому тренді. Оскільки зараз ми бачимо нову феміністську хвилю, феміністський порядок політичний, коли в політику йдуть жінки», - додав Карасьов.

Він також розповів про новий тренд, коли дружини політиків в силу тих чи інших обставин замінюють собою політиків, використовуючи іменний фамільний бренд. Він навів приклад Білорусі, де чоловіка на виборах замінила Світлана Тихоновська. Також йдуть розмови про те, що Навального на виборах може замінити його дружина Юлія.

Нагадаємо, що Чаплига розповів, як Разумков може змінити Зеленського на посаді президента.

А ще Politeka писала, що політолог розповів, що нова влада хоче використовувати на київських виборах правоохоронну машину, як це робив Янукович.

Також Politeka повідомляла, що Марина Порошенко з'явилася в передвиборчому ролику, приголомшивши українців.