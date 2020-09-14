Російський президент Володимир Путін поскаржився французькому колезі Еммануелю Макрону на те, що Україна "вибірково дотримується" Мінських домовленостей

Про телефонну розмову, яка відбулася 14 вересня між політиками, повідомили в прес-службі Кремля, передає Politeka.net.

Як йдеться в тексті повідомлення, Володимир Путін "висловив стурбованість" відсутністю прогресу в реалізації Мінських угод:

"Володимир Путін звернув особливу увагу на спроби Києва по-своєму трактувати ці домовленості і вибірково підходити до дотримання взятих на себе, в тому числі в рамках нормандського формату, зобов'язань".

У свою чергу Макрон не обійшов стороною тему отруєння опозиціонера Олексія Навального і заявив, що Франція на основі власних досліджень поділяє висновки ряду держав про факт отруєння речовиною "Новачком", що порушує міжнародні норми використання хімічної зброї.

Раніше ми писали про те, що зустріч радників глав держав-учасниць нормандського формату, яка повинна була пройти 28 серпня в Парижі, зірвалася. Основною причиною перенесення зустрічі, озвученою в офісі президента, стало нібито відрядження радника президента Франції Еммануеля Бонна, проте, впевнений ветеран АТО Олексій Петров, причина – зовсім в іншому.

За його словами, Москва почала ухилятися від чергового раунду переговорів, незважаючи на те, що на фронті вже місяць відносна тиша. Тим не менш, через стіни Кремля вже прозвучало: "А ми не маємо наміру!".

Нагадаємо, Зеленський розкрив, навіщо спілкується з Путіним по телефону.

Як повідомляла Politeka, Зеленський вразив заявою про Донбас перед новою зустріччю з Путіним.

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