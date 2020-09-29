Учасник Тристоронньої контактною групи по Донбасу Вітольд Фокін заявив, що "немає підтверджень", що на Донбасі воюють Росія з Україною
Як передає Politeka, про це 87-річний колишній прем'єр-міністр України і заступник керівника делегації України в ТКГ з врегулювання конфлікту на Донбасі сказав під час засідання комітету Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування
Трансляцію засідання вів на своїй сторінці в соцмережі глава комітету Роман Лозинський ("Голос").
Так, у відповідь на питання нардепа від партії "Слуга народу" Дмитра Гуріна Вітольд Фокін заявив, що він не впевнений, що Росія воює з Україною на Донбасі.
"Підтверджень того, що йде війна між Російською Федерацією і Україною, я не бачу", - заявив Фокін.
"Куди їй до Лорак і Кароль": зірка "Холостяка" Яна Соломко не стрималася і рознесла своїх кривдників
Офіцер за хвилини до авіакатастрофи під Харковом писав 7-річній доньці, фото: "Тату, ти живий?"
Подорослішала дочка Кіркорова потрясла зовнішністю: "Булькаті обидва"
"Оля, йди на кухню": конфлікт Фреймут і Кухар на "Танцях з зірками" вийшов на новий рівень хамства
Він також наголосив, що він не є політиком, тому йому складно сформулювати позицію з ціього приводу.
Фокін також назвав Росію "контрагентом", з яким Україна має розбіжності.
"В нього вже маразм. За таке не судять", "Діду вже пора на пенсію", "Женіть геть старого маразматика! Він там висловлює особисту думку, а представляє цілу державу", - пишуть в коментарях.
Нагадаємо, Фокін придумав, кого поставити на чолі "ДНР" і "ЛНР".
Також Politeka повідомляла, внучка Фокіна не змогла відповісти на питання шкільної програми, відео.
Як Politeka писала, що у Раді знайшли пояснення злочинним заявам Фокіна.