Учасник Тристоронньої контактною групи по Донбасу Вітольд Фокін заявив, що "немає підтверджень", що на Донбасі воюють Росія з Україною

Як передає Politeka, про це 87-річний колишній прем'єр-міністр України і заступник керівника делегації України в ТКГ з врегулювання конфлікту на Донбасі сказав під час засідання комітету Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування

Трансляцію засідання вів на своїй сторінці в соцмережі глава комітету Роман Лозинський ("Голос").

Так, у відповідь на питання нардепа від партії "Слуга народу" Дмитра Гуріна Вітольд Фокін заявив, що він не впевнений, що Росія воює з Україною на Донбасі.

"Підтверджень того, що йде війна між Російською Федерацією і Україною, я не бачу", - заявив Фокін.

Він також наголосив, що він не є політиком, тому йому складно сформулювати позицію з ціього приводу.

Фокін також назвав Росію "контрагентом", з яким Україна має розбіжності.

Член "мінської групи" Вітольд Фокін відповідає на запитання народних депутатів з приводу своїх небезпечних заяв у ЗМІ про Донбас. Комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування. Gepostet von Roman Lozynskyi am Dienstag, 29. September 2020

"В нього вже маразм. За таке не судять", "Діду вже пора на пенсію", "Женіть геть старого маразматика! Він там висловлює особисту думку, а представляє цілу державу", - пишуть в коментарях.

Нагадаємо, Фокін придумав, кого поставити на чолі "ДНР" і "ЛНР".

Також Politeka повідомляла, внучка Фокіна не змогла відповісти на питання шкільної програми, відео.

Як Politeka писала, що у Раді знайшли пояснення злочинним заявам Фокіна.