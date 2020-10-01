Катастрофа з водою у Криму стала справжнім провалом путінської політики з тріумфального "повернення" півострова в "рідну гавань"

Про те, що проблема з водою не з'явилася раптово і нізвідки, а завжди була базовою для цієї території, міркує на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук блогер Ель Мюрід, передає Politeka.net.

Він зазначив, що, крадучи Крим, ні Росія, ні місцеві колаборанти не думали про те, чим обернеться таке рішення для півострова надалі. І через шість років окупації ситуація з водою дійшла до того, що "ватажок" півострова Аксьонов вже прямо лякає власників приватних свердловин прокуратурою, якщо вони не погодяться продати їх.

Зараз активно ходять чутки про те, що окупанти зібралися побудувати під Сімферополем опріснювальну станцію, засновану на принципі зворотного осмосу. Але ні про потужність, ні про технічні деталі нічого невідомо. І найголовніше –питання з будівництвом і запуском станції, в разі реалізації цих планів, затягнеться на кілька років, а води немає сьогодні.

Ще одна проблема Криму – "вбиті" водопровідні мережі, з яких половина води йде в землю. Та ж вода, яка все-таки добирається по зношених трубах до населення, не відповідає ніяким санітарним нормам. Навіть артезіанські свердловини не вирішать це питання, оскільки вода з них потрапляє все в ті ж зношені мережі.

Враховуючи всі ці фактори, блогер вказує на один очевидний факт: Кремль, який намагався раніше зробити з Криму вітрину своїх досягнень, не перейнявся очевидним питанням з водою.

"Воно очевидне хоча б тому, що оспорювана приналежність Криму до України виникла не на порожньому місці, а якраз для вирішення саме водної проблеми, оскыльки Північно-Кримський канал - це лише частина величезної іригаційної системи каналів і водосховищ, які почали будуватися ще в кінці 40 років як в самому Криму, так і на прилеглих територіях України. Просто так увіткнути трубу і качати воду з Дніпра неможливо. Без каскаду водосховищ просте вилучення дніпровської води призвело б до того, що весь його басейн нижче Каховського водосховища неминуче зневоднювався і заболочувався. Складну комплексну роботу зі створення системи подачі води в кінцевому підсумку і завершили передачею Криму Україні для кращої керованості утвореноготериторіально-економічного комплексу", - пояснив Ель Мюрід.

Блогер підкреслив, що Путін – дилетант, які урвав лише частину цього комплексу, не особливо турбуючись про те, як надалі все це буде діяти.

"Йому потрібно було вийти на мітинг і сказати "Ласкаво просимо в рідну гавань". А далі – хоч очерет не рости. У таких питаннях ключова проблема –ти або не чіпай взагалі, що працює, або розберися і бери, тільки не ламай, що розумні (не в приклад тобі) люди десятиліттями створювали. Але психологія злодія далека від таких складних конструкцій, а тому Крим взяли, як який-небудь Петербурзький промисловий порт - гоп-стопом. Нальотом, наїздом і рейдерським захопленням. Все, як вони вміють", - резюмував автор.

Нагадаэмо, на Крим обрушилися зливи, міста йдуть під воду.

Як повідомляла Politeka, Росія урізує витрати на Крим, рахунок йде на мільярди.

Також Politeka писала, що у мережі показали, як окупанти знищують водосховища Криму.