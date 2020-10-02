Партія "Слуга народу" висунула на місцеві вибори в Миколаєві кандидата, якого внесено до бази "Миротворця"
Про це повідомляє Politeka з посиланням на допис волонтера Іллі Зелінського у соцмережі.
Так, на вибори до міської ради Миколаєва від партії "Слуга народу" балотується Єгор Клецов, який в 2014 році називав російське втручання на Донбасі "братовбивчої війною", виправдовуючи при цьому президента країни-агресора Володимира Путіна.
"У 14-му активно топив за "народ Донбасу", возив туди гуманітарку і закликав "залишатися вдома" під час Саурки (боїв за Савур-Могилу - ред.), Ізварино та Іловайська. Тепер він балотується до міськради за списками від "Слуги народу", - повідомив волонтер.
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У своїх постах Клецов заявляв, що на Донбасі нібито йде "братовбивча війна". Крім того, кандидат від "Слуги народу" не вважає винним в її розв'язанні президента Росії Володимира Путіна.
"Залишайтеся вдома, адже на Донбасі воюють такі ж пацани, тільки вони захищають свої будинки... просто свої будинки...", - писав колись кандидат до міськради Миколаєва.
Також у мережі з'явились кадри з Клецовим в ефірі телеканалу бойовиків на Донбасі "Новоросія ТВ".
Клецов є в базі сайту "Миротворець", куди потрапляють бойовики і їхні посібники.
"Посібник терористів і російських окупантів. Антиукраїнський пропагандист. Провокатор. Участь в інформаційних спецопераціях російського агресора, а також пособництво країні-агресору, що виявляється в діях, спрямованих на дискредитацію державних інститутів України", - пишуть про нього в "Миротворці".
Під час проросійських мітингів у 2015 році Клецов закликав український військових "скласти зброю".
"Основні підставні мотиви, що розкручуються російською пропагандою в Україні: "мир будь-якою ціною", "Україна повинна скласти зброю і домовлятися з Росією", - пишуть про нього в "Миротворці".
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