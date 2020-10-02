Кандидат від пропрезидентської партії є в базі "Миротворця"

Партія "Слуга народу" висунула на місцеві вибори в Миколаєві кандидата, якого внесено до бази "Миротворця"

Про це повідомляє Politeka з посиланням на допис волонтера Іллі Зелінського у соцмережі.

Так, на вибори до міської ради Миколаєва від партії "Слуга народу" балотується Єгор Клецов, який в 2014 році називав російське втручання на Донбасі "братовбивчої війною", виправдовуючи при цьому президента країни-агресора Володимира Путіна.

"У 14-му активно топив за "народ Донбасу", возив туди гуманітарку і закликав "залишатися вдома" під час Саурки (боїв за Савур-Могилу - ред.), Ізварино та Іловайська. Тепер він балотується до міськради за списками від "Слуги народу", - повідомив волонтер.

У своїх постах Клецов заявляв, що на Донбасі нібито йде "братовбивча війна". Крім того, кандидат від "Слуги народу" не вважає винним в її розв'язанні президента Росії Володимира Путіна.

"Залишайтеся вдома, адже на Донбасі воюють такі ж пацани, тільки вони захищають свої будинки... просто свої будинки...", - писав колись кандидат до міськради Миколаєва.

Також у мережі з'явились кадри з Клецовим в ефірі телеканалу бойовиків на Донбасі "Новоросія ТВ".

Клецов є в базі сайту "Миротворець", куди потрапляють бойовики і їхні посібники.

"Посібник терористів і російських окупантів. Антиукраїнський пропагандист. Провокатор. Участь в інформаційних спецопераціях російського агресора, а також пособництво країні-агресору, що виявляється в діях, спрямованих на дискредитацію державних інститутів України", - пишуть про нього в "Миротворці".

Під час проросійських мітингів у 2015 році Клецов закликав український військових "скласти зброю".

"Основні підставні мотиви, що розкручуються російською пропагандою в Україні: "мир будь-якою ціною", "Україна повинна скласти зброю і домовлятися з Росією", - пишуть про нього в "Миротворці".

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