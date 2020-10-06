Президент України Володимир Зеленський розповів, що допомагає Україні в боротьбі з Росією

Він пояснив, що Європейський Союз допомагає Україні відстоювати суверенітет і територіальну цілісність, вводячи санкції проти Росії за окупацію Криму і Донбасу. Саме це є одним з кращих засобів для стримування та послаблення Росії.

Про це президент заявив в інтерв'ю виданню Politico Europe, передає прес-служба офісу президента.

"Якщо говорити неформальною мовою, санкції - це питання номер один. Підтримка нашого суверенітету і територіальної цілісності з боку ЄС залежить від потужної санкційної політики ЄС, спрямованої проти агресії Російської Федерації. Це велика підтримка для України на геополітичному рівні. А вона пов'язана з економікою. Тому санкції - це номер один", - заявив Зеленський.

Крім того, Зеленський пояснив, що для України дуже важлива економічна підтримка ЄС після того, як багато років економіка країни була спрямована на імпорт і експорт товарів з/в Росію.

"З початку війни майже весь експорт України був переформатований на країни ЄС. Тож нам потрібен вільний і чесний доступ на ринки, щоб ЄС відчував нас як повноцінних партнерів. Курс України незмінний - в ЄС, стати членом Євросоюзу. Ми хочемо - особливо зараз, під час ковіда і кризи, – щоб ЄС підтримував нас у цьому. Ми говоримо не тільки про доступ на ринки, а й про "промисловий безвіз", – підсумував президент.

Нагадаємо, Зеленський звернувся до ЄС із закликом через Україну.

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