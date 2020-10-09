На питання про мандат Вакарчук відповідати не став

Колишній лідер партії "Голос" та фронтмен групи "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук прокоментував свою роботу в Верховні Раді

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Telegram-канал PavlovskyNEWS.

Так, в коментарі журналісту, який зустрів Вакарчука у столичній кав'ярні, колишній нардеп заявив, що припинив роботу в Раді, коли його політсила позбавила його місця у списку.

"Я перестав бути народним депутатом в день, коли з'їзд мене позбавив місця в списку відповідно до Конституції", - відповів Вакарчук на запитання з приводу його депутатського мандата.

Як відомо, юрист і колишній глава Адміністрації президента часів Януковича Андрій Портнов заявив, що Вакарчук досі офіційно числиться нардепом і його прізвище значиться в усіх результатах голосувань на сайті Верховної Ради.

Після цього журналісти зустріли Вакарчука, який пив каву в центрі Києва, разом з колишнім главою Нацради телебачення і радіомовлення Юрієм Артеменком.

"Юрій обурився, що ми задаємо питання Вакарчуку під час кавування, але Святослав захотів сам відповісти на наше запитання, заявивши, що більше не депутат і ретирувався", - йдеться в повідомленні.

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Як повідомляла Politeka, Вакарчук зганьбився через питання про своїх з Притулою спонсорів, відео злили в мережу.

Також Politeka писала, що Вакарчук поплатився за пародію на новорічне звернення Зеленського.