На колишнього главу Одеської ОДА та експрезидента Грузії Міхеїла Саакашвілі намагались скоїти напад у Греції
Про це повідомляє Politeka з посиланням на грузинське видання Mtavari.
Так, в Афінах була здійснена спроба нападу на Саакашвілі під час його візиту до країни.
За даними ЗМІ, інцидент трапився під час зустрічі Саакашвілі з грузинськими емігрантами. Нападники чекали політика біля входу в будівлю, де мав пройти захід. Відомо, що в результаті бійки постраждало кілька людей.
Унікальне фото Галкіна з Пугачовою, яка обіймає доньку, потрапило в мережу: "Вже складно впізнати"
Женька зі "Сватів" похвалилася підрослим сином на ніжному фото: "Прям віє любов'ю"
Незадоволену Пугачову в чорному міні застукали в компанії відомої блондинки: "ботфорти в тон крісла"
Українців можуть залишити без спадщини, з'явився документ: кому не бачити "бабусиної квартири"
Однак не все так просто - в ході зустрічі Саакашвілі зазначив, що його попереджали, мовляв, його приїзд може бути небажаний для деяких.
"Вони не хотіли, щоб я приїхав, бо ними рухають страх і ненависть, а мною рухає любов, наполегливість і відвага, коли справа стосується любові", - заявив він.
Також політик подякував поліції за те, що вона допомогла запобігти провокаціям.
Як відомо, Саакашвілі був президентом Грузії в 2004-2013 роках. Після закінчення другої каденції він покинув країну, зараз проживає в Україні, у нього є українське громадянство. У Грузії проти нього порушені кримінальні справи. У 2015-2016 роках політик очолював Одеську обласну державну дміністрацію.
Нагадаємо, що на виборах мера Одеси зареєстрували Саакашвілі і Зеленського: хто ще буде боротися з Трухановим.
Також Politeka писала, що "Ювілейний" трамвай запустили в Одесі: як він виглядає, фото.