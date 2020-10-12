На колишнього главу Одеської ОДА та експрезидента Грузії Міхеїла Саакашвілі намагались скоїти напад у Греції

Про це повідомляє Politeka з посиланням на грузинське видання Mtavari.

Так, в Афінах була здійснена спроба нападу на Саакашвілі під час його візиту до країни.

За даними ЗМІ, інцидент трапився під час зустрічі Саакашвілі з грузинськими емігрантами. Нападники чекали політика біля входу в будівлю, де мав пройти захід. Відомо, що в результаті бійки постраждало кілька людей.

Однак не все так просто - в ході зустрічі Саакашвілі зазначив, що його попереджали, мовляв, його приїзд може бути небажаний для деяких.

"Вони не хотіли, щоб я приїхав, бо ними рухають страх і ненависть, а мною рухає любов, наполегливість і відвага, коли справа стосується любові", - заявив він.

Також політик подякував поліції за те, що вона допомогла запобігти провокаціям.

შეხვედრა ათენში გიორგი გაბუნიას სიუჟეტი ათენში შეხვედრის შესახებ. Gepostet von Mikheil Saakashvili am Montag, 12. Oktober 2020

Як відомо, Саакашвілі був президентом Грузії в 2004-2013 роках. Після закінчення другої каденції він покинув країну, зараз проживає в Україні, у нього є українське громадянство. У Грузії проти нього порушені кримінальні справи. У 2015-2016 роках політик очолював Одеську обласну державну дміністрацію.

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