Дефіцит продуктів у Полтавській області не прогнозують, запевнили в обласній військовій адміністрації. Однак через російські удари по логістиці ціни на окремі товари можуть зрости.

Дефіцит продуктів у Полтавській області після ударів по складах став головною темою для мешканців регіону: люди скуповують крупи й консерви про запас, а окремі позиції зникають із полиць швидше, ніж магазини встигають їх довозити.

Начальник Полтавської ОВА Віталій Дяківнич запевнив, що підстав говорити про дефіцит продуктів у Полтавській області наразі немає, а торговельні мережі працюють у штатному режимі. Постачання стабільне, а наявність певних товарів залежить від конкретного магазину.

Міністр аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький ще 28 серпня повідомив, що російські атаки знищили близько 90% сучасних місць зберігання товарів в Україні. Водночас він наголосив: загрози голоду немає, а країна має достатньо запасів для внутрішнього ринку.

За оцінками Мінагрополітики, перебудова логістики спричинить лише незначне зростання цін — максимум до 2,5%. Водночас представники бізнесу у коментарі The Guardian допускають значно більший вплив — до 15%.

Директорка UTG Євгенія Локтіонова прогнозує, що витрати на логістику сухих продуктів можуть зрости на 15–25%, а охолоджених — на 35–50%. У роздрібній ціні це може дати приблизно 3–5% подорожчання сухих продуктів і 7–12% — охолоджених. Найвразливішими будуть молочна та м'ясна продукція, яка потребує холодильних складів.

Через ажіотаж мережа АТБ запровадила ліміт — не більше 6 одиниць або кілограмів товару в одному чеку. Обмеження стосуються консервів, олії, круп, цукру, солі, борошна, макаронів, яєць та продуктів швидкого приготування. У компанії пояснили це спекуляціями: перекупники скуповують товари великими партіями для перепродажу.

За даними маркетплейсу Prom, за останній місяць українці вдвічі збільшили замовлення на продукти тривалого зберігання. Найбільше зріс попит на крупи — їх купують у 2,2 раза частіше, ніж торік, середній чек — 529 гривень. Консерви замовляють у 1,7 раза частіше (середній чек — 870 гривень), борошно — на 50% частіше, олію — на 41%.

На який термін робити запаси

Міністр Тарас Висоцький радить не робити запаси базових харчів більш ніж на місяць — тижневого чи місячного резерву цілком достатньо. Короткострокові перебої з логістикою можливі, але довгострокових дефіцитів за жодним видом продукції у відомстві не прогнозують.

Раніше Politeka повідомляла, дефіцит продуктів у Полтавській області змусив аграріїв призупинити роботу, а в магазинах виник ажіотаж.

Також Politeka повідомляла, як безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Полтавській області отримати важливу допомогу.