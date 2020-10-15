Україна відмовилася розглядати запропоновану Росією "дорожню карту" щодо врегулювання збройного конфлікту на Донбасі
З такою заявою виступив глава російської делегації в ТКГ Борис Гризлов, передає "Обозреватель" з посиланням на російські ЗМІ.
Дипломат зазначив, що в "Плані дій" нібито запропонували до 28 жовтня узгодити послідовність кроків у політичній, економічній, гуманітарній сферах і сфері безпеки»відповідно до Мінських угод".
"Українська сторона навіть відмовилася цей план розглядати, запропонувавши працювати з модернізації Мінських угод, що рівноцінно відмови від їх виконання", - заявив Гризлов.
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Раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський звільнив з ТКГ Вітольда Фокіна, який пропрацював там два місяці і встиг за цей час зробити кілька скандальних заяв про Донбас і Крим.
Останньою краплею стали слова Фокіна про те, що він не бачить підтверджень того, що на Донбасі Україна воює з Росією.
Нагадаємо, ЗСУ показали бойову міць країни на навчаннях з НАТО, з'явилося вражаюче відео.
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