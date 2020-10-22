Колишній радник РНБО з питань Донбасу Сергій Сивохо розкритикував "слуг народу" через поїздку на схід України

Як передає Politeka, свою думку з цього приводу він висловив на сторінці в соцмережі.

Так, на думку нардепа, представники партії "Слуга народу" приїхали на Донбас, щоб зробити селфі та пропіаритись.

"Поясніть мені, шановні слуги, якому народу ви служите? Два дні, сміливі і красиві, селфілись на Донбасі в супроводі охорони, а до простих людей так і не зійшли", - обурився Сивохо.

Він запитав у "слуг", що їм заважало заїхати в те ж Опитне, де їх "давно чекають", і куди сам Сивохо їх раніше запрошував.

"Або хоча б в інше село сірої зони? Або вам не цікаві громадяни України, яких ви позбавили права голосу? Навіщо тоді взагалі вся ця смішна метушня на лінії зіткнення за три дні до виборів? Придумайте собі якесь переконливе виправдання, будьте ласкаві", - звернувся Сивохо до нардепів.

Як відомо, декілька тижнів тому Сивохо відвідав населений пункт Опитне і запросив нардепів приїхати і спробувати пожити там.

"Приїжджайте сюди - тут багато зруйнованих будинків. Можна буде провести ніч, як ви і хотіли. Посидьте в темряві, може на вас і зійде осяяння. Всі піддослідні українці чекають на вас, адже вони за вас голосували. Ну, коли їм це було дозволено", - звернувся тоді Сивохо до народних обранців.

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