Бывший советник СНБО по вопросам Донбасса Сергей Сивохо раскритиковал "слуг народа" из-за поездки на восток Украины

Как передает Politeka, свое мнение по этому поводу он высказал на странице в соцсети.

Так, по мнению нардепа, представители партии "Слуга народа" приехали на Донбасс, чтобы сделать селфи и пропиариться.

"Объясните мне, уважаемые слуги, какому народу вы служите? Два дня, смелые и красивые, селфились на Донбассе в сопровождении охраны, а к простым людям так и не взошли", - возмутился Сивохо.

Он спросил у "слуг", что им мешало заехать в то же Опытное, где их "давно ждут", и куда сам Сивохо их раньше приглашал.

"Или хотя бы в другое село серой зоны? Или вам не интересны граждане Украины, которых вы лишили права голоса? Зачем тогда вообще вся эта смешная возня на линии соприкосновения за три дня до выборов? Придумайте себе какое-нибудь убедительное оправдание, будьте добры", - обратился Сивохо к нардепам.

Как известно, несколько недель назад Сивохо посетил населенный пункт Опытное и пригласил нардепов приехать и попробовать пожить там.

"Приезжайте сюда - здесь много разрушенных домов. Можно будет провести ночь, как вы и хотели. Посидите в темноте, может на вас и снизойдет озарение. Все подопытные украинцы ждут вас, ведь они за вас голосовали. Ну, когда им это было позволено", - обратился тогда Сивохо к народным избранникам.

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