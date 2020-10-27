У Мережі активно обговорюють провал "Слуги народу" на місцевих виборах, про що говорять попередні підсумки голосування

Так, голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко в ефірі програми "Свобода слова" прокоментував, коли його політсила зробить висновки за результатами виборів.

"Висновки робити будемо, коли будуть реальні результати зі штампом територіальних виборчих комісій, коли будуть оголошені склади рад, коли відбудуться навіть перші сесії. Я думаю, що тоді ми приступимо до такої партійної роботи, проведемо партійні збори або конференції на яких партійний актив висловить своє ставлення до тих результатів, які отримані в тій чи іншій області. Так само будемо працювати з депутатами фракції", - заявив політик.

Остаточних цифр ще немає, але, картина по-тихеньку вимальовується. У мережі порівнюють результати "Слуги" з результатами їхніх опонентів. І хоч "Слуга" заявила про перемогу, невеликий розрив з їхніми суперниками українці назвали явним провалом.

Нагадаємо, раніше партія "Слуга народу" оприлюднила результати паралельного підрахунку голосів. Згідно з даними з 49% дільниць "Слуга" отримує 20% мандатів до обласних рад, партія "ЄС" — 17%, ОПЗЖ — 13%. У районних радах партія "Слуга народу" має ще менший відсоток - 17

Користувачі не стримують себе в коментарях, активно обговорюючи ситуацію:

"Починайте шукати роботу. Українцям ваші послуги не потрібні"

"Нам такі слуги не потрібні, шукайте іншу роботу"

"Шапіто закінчує гастролі в Україні"

"Переведення стрілок називається. Від місцевих залежить 10 відсотків. Молодь чекала доступного розмитнення, ви їх кинули. Вас теж кинули. Закрутили гайки, нічого не дали. 82 млрд. дефіцит бюджету в цьому році. Кожен день зашквар. Звідки ще 10 відсотків у цього шапіто"

"Висновок один, а чи не час "робити ноги"? Поки що тільки "обплювали", а далі що буде "ой-йо-йой"

"Отримаємо офіційні протоколи і будемо робити ... ноги"

"Концерт закінчено..."

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