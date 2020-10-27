В Сети активно обсуждают провал "Слуги народа" на местных выборах, о чем говорят предварительные итоги голосования

Так, председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко в эфире программы "Свобода слова" прокомментировал, когда его политсила сделает выводы по результатам выборов.

"Выводы делать будем, когда будут реальные результаты со штампом территориальных избирательных комиссий, когда будут объявлены составы советов, когда состоятся даже первые сессии. Я думаю, что тогда мы приступим к такой партийной работе, проведем партийное собрание или конференции на которых партийный актив выразит свое отношение к тем результатам, которые получены в той или иной области. Так же будем работать с депутатами фракции", - заявил политик.

Окончательных цифр еще нет, но, картина по-тихоньку вырисовывается. В Сети сравнивают результаты "Слуги" с результатами их оппонентов. И хоть "Слуга" заявила о победе, небольшой разрыв с их соперниками украинцы посчитали явным провалом.

Напомним, ранее партия "Слуга народа" обнародовала результаты параллельного подсчета голосов. Согласо данным из 49% участков "Слуга" получает 20% мандатов в областные советы, партия "ЕС" — 17%, ОПЗЖ — 13%. В районных советах партия "Слуга Народа" имеет еще меньший процент - 17

Пользователи не сдерживают себя в комментариях, активно обсуждая ситуацию:

"Начинайте искать работу. Украинцам ваши услуги не нужны"

"Нам такие слуги не нужны, ищите другую работу"

"Шапито заканчивает гастроли в Украине"

"Перевод стрелок называется. От местных зависит 10 процентов. Молодежь ждала доступной растаможки, вы их кинули. Вас тоже кинули. Закрутили гайки, ничего не дали. 82 млрд. дефицит бюджета в этом году. Каждый день зашквар. Откуда ещё 10 процентов у этого шапито"

"Вывод один, а не пора ли "делать ноги"? Пока что только "обплевали", а дальше что будет "ой-йо-йой"

"Получим официальные протоколы и будем делать ... ноги"

"Концерт окончен..."

Напомним, в "Слуге народа" решились на исповедь после провала на выборах

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