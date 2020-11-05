Питання реінтеграції Донбасу раз у раз розбурхує українську спільноту

Ці обговорення посилилися після заяви віце-прем'єр-міністра з питань інтеграції окупованих територій про те, що ОРДЛО – це пухлина, з якою невідомо що робити, передає Politeka.net.

Жителі ОРДЛО, які після окупації регіону поїхали до Києва, вважають, що Україна повинна зрозуміти Донбас, увійти в його ситуацію і зробити все заради реінтеграції, правда, незрозуміло на яких умовах, але однозначно оплачувати вся має не Росія, а саме Україна, яку до війни Донбас нібито годував. На цей момент звернув увагу відомий український політолог Юрій Романенко, співзасновник "Українського інституту майбутнього".

"Сьомий рік йде, як Донбас не годує Україну, але вона цілком собі живе. А ось Донбас, який отримав можливість показати, як працьовиті люди створюють місто-сад, чогось такий сад не створили. Тому несамовито нагадують нам, що ми зобов'язані платити соціальні виплати і взагалі повинні", – пише він на своїй сторінці у Фейсбуці.

Політолог поділився одним цікавим зауваженням:

"Будь-хто, котрий тужить за Донецьком з Києва, може туди повернутися – в Донецьк, але вважає за краще залишатися тут і розповідає, що ми всі в дружному пориві маємо робити Донецьку добре. Так ми робили це до 2014 року. Але Донецьк це не особливо оцінив. Дві третини жителів ОРДЛО не хочуть повертатися в Україну. А ще третина хоче якоїсь дебільної автономії. Але якщо вони хочуть повернутися, то чому вони щось вимагають? Адже вони хочуть повернутися. Які можуть бути умови. Це їм прийшов час визнати, що вони помилялися. А якщо визнавати не хочуть, то на "ні" і суду немає".

У свою чергу колишня полонянка "ДНР «Марина Чуйкова підтримала тезу про те, що НЗФ» ДНР" – це ракова пухлина, яку треба або лікувати, або відрізати хірургічним шляхом. Вона провела майже два роки в катівнях в'язниць «республіки» і щосили відчула на собі «русский мир».

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