Ведучий, а також співголова Громадської ініціативи "Права Справа" Дмитро Снєгирьов дав свої коментарі щодо виборів президента в США

Крім того, Снєгирьов вирішив пояснити українцям, хто з кандидатів на пост глави Америки вигідний для нашої країни.

Про це Дмитро Снєгирьов повідомляє на каналі "Политика Наизнанку" в YouTube.

За словами ведучого, з початку президентської кампанії в США, в українських ЗМІ дуже часто спливають повідомлення політологів про те, кого наша країна хоче бачити на посаді президента Сполучених Штатів Америки.

Крім цього, Дмитро Снєгирьов дав кілька порад, що потрібно робити Україні. Перш за все, наша країна повинна зайняти нейтральну позицію і згадати, що вона є незалежною ні від кого державою.

"Будь-який тиск на перших осіб держави в моменті порушення або непорушення кримінальних справ проти громадян Сполучених Штатів Америки, які задіяні в корупційних схемах на території України, - це є прерогативою правоохоронної системи України, а не Сполучених Штатів", - сказав співголова Громадської ініціативи "Права Справа" Дмитро Снєгирьов.

Він нагадав про нібито поганий досвід і помилку України, коли вона вибрала не того кандидата на попередніх виборах президента. За його словами, "це вдарило бумерангом по самій Україні".

Ведучий підкреслив, що сьогодні існує дуже серйозне питання щодо того, що Росія створює неприємну ситуацію для України. За його словами, через РФ наша країна повинна реагувати на абсолютно будь-які повідомлення, які до неї надходять.

"Ми зобов'язані коментувати присутність третьої сторони, надаючи можливість втягувати себе в політичні розборки", - додав в кінці ведучий Дмитро Снєгирьов.

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