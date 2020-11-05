Народних депутатів, які не проголосували за відстрочку закону про касові апарати для ФОПів, назвали "кінченими"

Як передає Politeka, з такою заявою виступив журналіст Євген Хурсін на своїй сторінці в соцмережі.

За його словами, підтримувати подібні ініціативи можуть тільки ті, "хто ніколи нічим не займався".

"Нешановні депутати. Не проголосувавші за відстрочку закону про касові апарати для ФОП. Ви просто кінчені. Вводити рро (реєстратори розрахункових операцій, - ред.), коли кожен день закриваються все більше підприємців, можуть, вибачте, тільки недалекі ідіоти і політичні суїцидники. А підтримувати цю маячню можуть тільки ті, хто ніколи нічим не займався, не мав свого бізнесу, максимум - працював на когось по найму. Вони то і люблять найбільше міркувати про податки і про те, як їх треба платити", - наголосив журналіст.

Хурсін назвав даний законопроєкт "банально лобістським". На його думку, законодавча ініціатива підлаштована під тих, хто вже закупив міні-термінали і збирається їх продавати з націнкою в 200%.

"Причому закони для бізнесу приймають і пишуть ті, хто фактично цим бізнесом не займався, не створив у своєму нікчемному житті жодного робочого місця... Буде цілком закономірно, якщо цю Раду розженуть до чортової матері і проведуть нові вибори", - обурився Хурсін.

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