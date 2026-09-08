Дефіцит продуктів в Одеській області після російських атак по складах і логістичній інфраструктурі став помітним на полицях окремих магазинів, однак підстав говорити про тотальну нестачу продуктів наразі немає.

Дефіцит продуктів в Одеській області знову став темою обговорень — після російських атак по складах і логістичній інфраструктурі мешканці регіону помітили нестачу окремих товарів у магазинах, а подекуди й порожні полиці та обмеження на кількість товару в одні руки. Водночас говорити про тотальний дефіцит продуктів наразі підстав немає, розповів в ефірі УСІ доктор економічних наук, професор Олег Рубель.

Що зникає з полиць першим

Найбільш вразливими, за словами економіста, є товари, які залежать від додаткових логістичних ланок або надходять здалеку. Насамперед це імпортна продукція, окремі бакалійні товари та «смаколики». Якщо локальний склад чи постачальник не встигає виконати поставку, це одразу позначається на конкретній полиці.

Чи загрожує Одещині голод

Підстав говорити про загрозу голоду немає: український ринок має запас міцності завдяки власному виробництву, а південь країни — значний потенціал харчової промисловості. Тому порожня полиця з гречкою чи борошном не обов'язково означає, що запасів продукту в країні критично мало.

Чи подорожчають продукти

Окремий ризик — ціни. На продовольчу інфляцію накладаються витрати на логістику, відновлення пошкоджених складів та перебудову ланцюгів постачання. «Прогнози +2,5–5% до ціни харчів — це дуже лайтове передбачення», — зазначив Олег Рубель. Точний рівень подорожчання залежатиме від міжнародної фінансової допомоги, можливостей імпорту та здатності бізнесу швидко знаходити альтернативні маршрути.

Що покласти в домашній резерв

Панічне скуповування може, навпаки, посилювати локальні перебої, тому економіст радить орієнтуватися на продукти тривалого зберігання, які є джерелом енергії: крупи, сухарі, продукти з природними жирами. Стратегічними він називає запаси питної води.

Заклик Держпродспоживслужби мати вдома запас води та продуктів на два тижні варто сприймати як орієнтир для підготовки, а не сигнал про неминучий продовольчий колапс. Йдеться не про багатомісячні запаси, а про розумну автономність родини.





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