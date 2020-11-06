Політолог пояснив, чому в Україні погіршується ситуація з пандемією

Українцям розповіли, як влада тисне на малий бізнес в той час, як в країні стрімко погіршується епідемічна ситуація з COVID-19

Політолог, радник Верховної Ради України, колишній член Кабінету Міністрів, а також глава Українського інституту аналізу та менеджменту політики Руслан Бортник заявив, що замість боротьби з коронавірусом влада нібито продовжує тиснути на дрібний бізнес українських громадян.

Про це повідомляють на каналі "Politeka Online" В YouTube.

Руслан Бортник задався питанням, чому українська влада робить все нелогічно. Він згадав і президента Володимира Зеленського, підкресливши, що він не виконав свої обіцянки.

"Ви знаєте, ми пам'ятаємо, що нам всім президент сказав, що ми всі мало не майстри спорту міжнародного класу, по боротьбі з коронавірусом. А зараз ми перетворюємося не просто в Майстрів спорту, а в ізгоїв в цій частині, в якійсь мірі", - повідомляє професійний політолог і експерт Руслан Бортник.

Крім цього, глава Українського інституту аналізу та менеджменту політики розповів про те, що останні півроку, які були виділені на боротьбу з пандемією COVID-19, були втрачені.

Також політолог Руслан Бортник говорить про те, що "2/3 грошей з карантинного фонду були витрачені на інші цілі, перш за все на дороги".

"Держава виявилася знову-таки не готовою, інфраструктурно не готовою, управлінсько не готовою до нової хвилі епідемії", - висловив свою думку Регулярний радник Верховної Ради Руслан Бортник.

Крім цього, український політичний діяч уточнив, що десятки тисяч медичних працівників в Україні масово звільняються. Причина в цьому-висока захворюваність серед самих лікарів.

"Держава повинна була напрацювати за цей час комплекс заходів, які дозволили б більш безпечно користуватися транспортом, установами. Нічого складного", - поділився колишній член Кабінету Міністрів Бортник.

Нагадаємо, що політолог Руслан Бортник розповів, що поділ України на "червоні" зони - не результативно.

Як повідомляла Politeka, екс-член Кабміну Руслан Бортник висловився про можливе призначення Тігіпка на посаду прем'єр – міністра України.

Також Politeka писала, що Руслан Бортник розповів про можливі цілі партії "Слуга народу" в їх поїздці на Донбас.