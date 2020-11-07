Мати дружини Петра Порошенка Людмила Переведенцева перебуває у вкрай важкому стані



Як передає Politeka.net, про це нардеп і п'ятий президент України повідомив в ефірі шоу " Свобода Савіка Шустера "( щоб подивитися відео, доскольте до кінця сторінки)



Нардеп обурився підготовкою країни до другої хвилі епідемії.

"У Марини, моєї дружини, зараз в лікарні від коронавірусу помирає мама. Вона знепритомніла. Ви Марині підіть і розкажіть цю всю нісенітницю, якою ви зараз тут вантажите телеглядачів...",- заявив Порошенко.

Політик підкреслив, що повинні прийматися кроки для запобігання таких випадків.

"Дуже боляче, коли ти втрачаєш дуже близьку людину. Не підходьте, будь ласка, до тяжкохворих пацієнтів з позиції статистики".

Зазначимо, що небезпечним вірусом вже встигли перехворіти багато українських політиків, включаючи самого Петра Порошенка, нинішнього президента Володимира Зеленського і його дружину, а також Юлію Тимошенко і багатьох нардепів.

Нагадаємо, Порошенко розкритикували за нову заяву щодо Донбасу: "провокує і підбиває військових до...".

Як повідомляла Politeka, Порошенко відзначився дивним зверненням до українських військових.

Також Politeka писала, що дружина Порошенка вирішила навести "порядок" у Києві, українці обурюються.











