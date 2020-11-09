Україна може отримати більш масштабну підтримку від США

Після оголошення офіційних результатів виборів у США, на яких попередньо перемагає Джо Байден, Україна може отримати летальну зброю

Про це повідомляє Politeka з посиланням на "Діалог".

Як відомо, Джо Байден лобіював поставку Україні летального зброї і послідовно підтримує нашу країну в боротьбі проти російської агресії.

В черговий раз американський політик підтвердив свою позицію щодо України, коли його штаб оприлюднив відповідну заяву 14 жовтня. У документі сказано, що адміністрація Байдена спільно з європейськими союзниками буде домагатися завершення конфлікту в Україні за таким сценарієм, який не передбачає шкоди для територіальної цілісності та національних інтересів нашої країни. В цій заяві Байден наголосив, що мир і стабільність в Україні, а також ефективні демократичні і антикорупційні реформи є вигідними для всієї світової спільноти, в тому числі для Європи і США.

"Байден буде домагатися завершення конфлікту в Україні і буде працювати з європейськими союзниками, щоб підтримати Україну, яка прагне до суверенного, демократичного і процвітаючого майбутнього, якого вона заслуговує", - йшлося в заяві.

Крім того, Байден обіцяв надати Україні більш масштабну допомогу для зміцнення армії, в тому числі мова йде про летальну зброю.

"Адміністрація Байдена - Харріс може гарантувати, що Україна отримає необхідну економічну і військову підтримку, в тому числі смертоносне озброєння, при цьому спонукаючи Україну проводити важливі реформи, які є життєво необхідними для її успіху", - йдеться в заяві.

Також команда Байдена заявляла про намір продовжувати політику системного тиску на РФ з метою змусити Кремль відмовитися від окупованих українських територій.

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