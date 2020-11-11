"Весь апарат президента - це люди, яких грають"

Володимир Зеленський і Андрій Єрмак спеціально пішли на ізоляцію, щоб уникнути скандалів

Таку думку висловив відеоблогер, підприємець і політичний аналітик Сергій Корнак на своєму каналі в YouTube.

Відеоблогер вважає, що інформація про те, що глава держави Володимир Зеленський і його помічник Андрій Єрмак є неправдивою. На думку Корнака, це зроблено спеціально для того, щоб "замилити очі".

"Хочу вам сказати, що це чистий разводняк. Ніхто нічим не хворий, а якщо і хворий, то в дуже легкій формі. І всі ці подачі для того, щоб "замилити очі"", - упевнений в цьому Сергій Корнак.

Політичний аналітик додав, що через 15 днів Володимир Зеленський не записав жодного відео про те, якими є підсумки України. Також блогер підкреслив, що вибори в нашій країні відбулися ще в кінці жовтня, а в деяких областях ще не закінчився підрахунок голосів.

Не обійшов стороною Корнак і скандал, який спалахнув навколо Конституційного Суду України не так давно.

"Весь апарат президента - це люди, яких грають. Зараз їх грають з цим Конституційним Судом люди Пінчука. Є Пінчук, який представляє всю цю команду, Пінчук впливає на "Оборонпром", на медицину та антикорупційні органи", - додав відеоблогер.

На думку блогера, Андрій Єрмак і Володимир Зеленський нібито спеціально пішли на ізоляцію. Корнак впевнений, що вони зробили це для того, щоб уникнути різних скандалів.

"По ковіду - повний провал, в Конституційному Суді – провал, з ФОПами – повна лажа. Треба взяти паузу і сказати: "Я три тижні хворію, що тепер робити". Досі не створено Комітет з питань боротьби з пандемією", - обурено прокоментував відеоблогер.

Нагадаємо, що Сергій Корнак сказав, яка його думка щодо нинішнього українського парламенту.

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