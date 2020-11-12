Блогер закликав готуватися до того, що китайським вірусом перехворіють всі

Ми все перехворіємо, якщо ми це розуміємо, то і наш уряд теж має це розуміти

Таку думку висловив відеоблогер, підприємець і політичний аналітик Сергій Корнак на своєму каналі в YouTube.

Відеоблогер відправився до стін Верховної Ради і повідомив, що отримав акредитацію в парламенті, через що зможе проникнути всередину і поспілкуватися з депутатами.

За словами Корнака, ніяких акцій протесту немає, підприємців теж немає під стінами Кабінету Міністрів, а під ВРУ - взагалі порожнеча.

"Верховна Рада сьогодні і весь тиждень працює в комітетах, наступного тижня, з вівторка, починаються пленарні засідання. Питань багато, тим багато, починаючи від ковіда, який росте з неймовірною силою, і, закінчуючи кризою Конституційного Суду", - уточнив Сергій Корнак.

Крім того, він торкнувся і теми введення карантину вихідного дня, підкресливши, що його потрібно терміново скасовувати. На його думку, українська держава руйнує бізнес повністю.

"Наша країна і так бізнес повністю знищує. Ми всі перехворіємо ковідом, це всі повинні прийняти, треба до цього готуватися. Якщо ми все це розуміємо, то і уряд це теж має розуміти. Треба з цим жити", - заявив відеоблогер Сергій Корнак.

Він радить збільшити кількість ліжок в медичних установах, підвести до них кисень і взяти на роботу нових співробітників, надаючи їм великий розмір зарплати.

За його словами, з ковідного фонду було взято занадто багато грошей, які пішли на будівництво доріг, а не на боротьбу з коронавірусом.

"Треба будувати, коли у тебе з ковідом закриті питання. Ось тоді все було б просто нормально. Коли якийсь із урядів почне працювати на людей, просто думати, методи вирішення прості. Але чому ці прості методи вирішення не вирішуються?",- запитав Корнак.

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