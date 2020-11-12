Деяким суддям і голові КСУ, зокрема, потрібно написати заяву про відставку

Лідер партії "Рідна країна" та український політик Микола Томенко в інтерв'ю "Politeka Online"розповів про те, що потрібно зробити суддям КСУ, щоб вирішити конфлікт (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Український політик Микола Томенко розповів, чи вийде Україна з конституційної кризи і що потрібно робити суддям Конституційного Суду. На його думку, цей суд приречений, тому деяким суддям потрібно подати у відставку і покинути свою посаду.

"Ті люди, особливо голова Конституційного Суду, який чітко показав, що він є абсолютно непрофесійно підготовлений, він не має права бути на цій посаді. Він пише заяву про відставку. Базові люди, які потрапили в скандальні речі, вони повинні написати заяву про відставку", - підкреслив український політик.

Він вважає, що не можна відібрати посаду у всіх членів Конституційного Суду, оскільки там є, як мінімум, 4 судді, які нормально працюють.

Томенко також згадав і колишнього главу України Петра Порошенка, який, свого часу, пообіцяв суддям, що їх ніхто не звільнятиме, і вони отримуватимуть величезні заробітні плати.

Томенко вважає, що Порошенко допустив величезну помилку, коли в його час була встановлена космічна зарплата главі КСУ.

"Погані статті потрібно прибрати. Сьогодні потрібно підчистити і зробити адекватний закон Про Конституційний Суд і внести до розділу 12 відповідні зміни. Люди, у яких теща з Донецька все купує, родичі в Криму все купують, вони потрапляють в такі конфліктні речі", - зазначив український політик і лідер партії "Рідна країна" Микола Томенко.

Нагадаємо, що політик Микола Томенко прокоментував бюджет України, який нещодавно прийняли до ВРУ.

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