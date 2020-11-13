Деякі міста виступають проти рішення вводити карантин вихідного дня

Свою думку про це висловив відеоблогер, підприємець і політичний аналітик Сергій Корнак на своєму каналі в YouTube.

Днями в Україні ввели карантин вихідного дня, відповідно до якого в суботу та неділі діють певні обмеження, як, наприклад, закриття ТЦ.

Блогер Сергій Корнак підкреслив, що деякі українські міста виступають проти цього рішення, оскільки мери цих міст вважають його "маячним". Він вважає, що незабаром збільшиться кількість міст, які не будуть дотримуватися такого карантину.

"Мери цілого ряду міст не підтримали карантин вихідного дня, сказали, що" ми відмовляємося виконувати", таких, як Львів, Рівне, Слов'янськ, Черкаси", - підкреслив відеоблогер.

На його думку, Україною зараз ніхто не керує, поки президент Володимир Зеленський і його помічник Андрій Єрмак знаходиться в лікарні на лікуванні, Руслан Стефанчук і Дмитро Разумков теж заразилися коронавірусом.

"Друзі, ось так от розвалюється держава. Добре, ти хворий, признач виконуючого обов'язки, хто керує країною? Нікого не призначили, пропав", - підкреслив підприємець.

Наприкінці Корнак заявив, то зовсім скоро Україна може втратити президента, оскільки Володимир Зеленський може піти з посади головної людини в країні.

"Починайте думати, за кого голосувати, тому що ми з вами вже вибирали злодія, який все краде, шоумена. Кого тепер наступного?"- перепитав Сергій Корнак.

Нагадаємо, що відеоблогер Сергій Корнак прокоментував новину про захворювання коронавірусом Володимира Зеленського та Андрія Єрмака.

Як повідомляла Politeka, підприємець Сергій Корнак розповів про те, як працює спікер парламенту Дмитро Разумков.

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