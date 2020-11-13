З такими родичами і ворогів не треба

Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков назвав українців, які не відчувають симпатії до росіян, "антитілами"

Про це він заявив у інтерв'ю каналу "RT Росія", передає Politeka.net.

Так, за його словами, нормалізація відносин між двома країнами – тільки питання часу. Іншого сценарію в Кремлі не розглядають.

"Ми як і раніше вважаємо, що ми залишаємося двома спорідненими народами, при цьому не братніми. Але все-таки за ці роки керівництво України неабияк попрацювало, щоб спровокувати якісь ворожі відчуття в своєму народі", –заявив Пєсков.

Ба більше, він дав своє визначення українцям, які відстоюють незалежність і мріють прогнати російських окупантів з Криму і Донбасу.

"Ми не думаємо, що це такий довгостроковий "антиросійський імунітет", ні, він не може бути довгостроковий. Ці антитіла пройдуть швидко. Штучно насаджені русофобські тіла пройдуть швидко. Недавні вибори і підсумки цих місцевих виборів якраз і показали, що антитіла не такі сильні вже", – заявив він.

"Краще бути сиротою, ніж мати таких родичів", "росіяни, вусань, – це росіяни, а українці – це українці. Рідня у тебе у Франції живе, дружина колишня і дочка. І то, поки їх звідти не викинули", "це те ж, якщо в твоїй двушці відберуть кімнату і кричатимуть у ванній "поверніть воду, ф*шисти"", – пишуть у коментарях.

Раніше ми розповідали про те, що Пєсков уникнув конкретної відповіді на запитання про російських миротворців на Донбасі.

"Москва не хотіла б, щоб десь велися бойові дії, щоб доводилося вдаватися до такого інструменту (як введення миротворців), ось чого хотіла б Москва", – сказав він журналістам.

Нагадаємо, Росія звинуватила Україну в "насильницькій українізації " громадян.

Як повідомляла Politeka, Охлобистін висловився про Україну після скандального відео.

Також Politeka писала, що у Кремлі вирішили "захистити етнічних росіян" в Україні.