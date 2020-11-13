Україні потрібен новий парламент, щоб вирішити важке питання з пандемією коронавірусу

Таку думку висловив лідер партії "Рідна країна" і український політик Микола Томенко на своєму каналі в YouTube.

Український політик звернув увагу на нинішню владу і заявив, що сьогодні в Україні все дуже погано. За його словами, в нашій країні сталася не просто криза, а справжня катастрофа. Томенко вважає, що в Україні відсутня монобільшість, а уряд ще не затвердив план дій у парламенті.

"Наша команда сьогодні визначає ситуацію в країні як катастрофічну. В Україні немає відповідальної парламентської більшості, а уряд досі не зміг затвердити програму дій у Верховній Раді і визначити стратегію", - зазначив український політик.

Він вважає, що потрібно об'єднатися для того, щоб створити окрему фракцію "Український блок". За його словами, ця партія потрібна тільки для того, щоб приготуватися до дострокових виборів.

"Ми звертаємося до ідеологічно близьких команд з пропозицією сформувати об'єднання патріотичних, Неолігархічних політичних сил "Український блок" для підготовки до дострокових виборів", - стверджує політик.

Він упевнений, що нашій країні потрібен інший парламент, оскільки зі старим неможливо вирішити ті проблеми, які зараз є в Україні.

"Якщо не ми з вами, то хто готовий захистити сьогодні український народ і готовий підтримати українську державу в непростих умовах пандемії коронавірусу? Закликаємо всі патріотичні сили до спільного діалогу, до спільного об'єднання і до спільної роботи в інтересах людини і України", - підкреслив політик Микола Томенко.

Нагадаємо, що український політик і лідер партії "Рідна країна" Микола Томенко розповів про те, що суддям КСУ потрібно подати у відставку.

Як повідомляла Politeka, політик Микола Томенко прокоментував вибори, які нещодавно пройшли в Україні.

Також Politeka писала, що політик Микола Томенко прокоментував рішення, яке прийняв президент України Володимир Зеленський щодо суддів КСУ.