Страшно уявити, що вони далі придумають...

Київський апеляційний суд скасував рішення про заочний арешт четвертого президента України Віктора Януковича

Про це стало відомо з трансляції засідання Київського апеляційного суду 16 листопада. Йдеться про справу розгону Майдану 18-20 лютого 2014 року.

Фрагмент відео з'явився на сторінці Судової влади в Україні в Youtube (щоб подивитися відео доскрольте до кінця сторінки).

"Апеляційну скаргу захисників задовольнити частково. Ухвала слідчого судді Печерського суду від 12 травня 2020 року, якою було задоволено клопотання слідчого та застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою скасувати. Призначити новий розгляд у суді першої інстанції", - йдеться у рішенні, яке зачитала суддя під час засідання Київського апеляційного суду 16 листопада.

Нагадаємо, ще в січні 2019 року суд над Януковичем виніс вирок: визнання винним і позбавлення волі строком на 13 років.

Януковича визнали винним у державній зраді та пособництві у веденні агресивної війни проти України з боку Російської Федерації. Однак його виправдали за звинуваченням у пособництві посяганню на територіальну цілісність України, що призвело до загибелі людей.

Нагадаємо, Пєсков розкрив, що коїться з експрезидентом Янукович.

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