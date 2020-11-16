Карантин вихідного дня ввели для того, щоб навчити українців терпіти

Таку думку висловив блогер і підприємець, а також політичний аналітик Сергій Корнак на своєму каналі в YouTube.

За словами Корнака, 73% українських громадян проголосували за проект Володимира Зеленського, а тепер їм нібито потрібно навчитися "терпіти, поки проект не згасне".

"Зеленський, звичайно, чарівний, сам себе зробив, людина з народу... і ми повелися, а тепер треба терпіти, поки цей проект не згасне. І нам через 3,5 роки зроблять ще один проект. Ми з вами люди, які терплять. Терпіння-хороше слово", - зазначив підприємець.

Він сказав, що президент нашої країни говорив, що"він нікому нічого не винен, він повинен тільки мамі з татом".. Крім того, не обійшов стороною Сергій Корнак і карантин вихідного дня, який днями ввели в нашій країні.

"Більшого ідіотства ще не було ніде. В Ізраїлі навесні ввели цей карантин, через 2 тижні скасували.. Ні, наша влада вирішила:"і ми спробуємо". Знаєте, для чого цей карантин вихідного дня? Щоб зробити якийсь сейшн, щоб нас привчати потихеньку терпіти", - говорить відеоблогер.

На думку Корнака, через два тижні, коли число хворих COVID-19 виросте до 20 тисяч, то уряд нашої країни введе тотальний локдаун і все закриє. Він стверджує, що коронавірус, як і будь-який інший вірус, можна вилікувати, потрібно тільки робити все правильно.

"Будь-який вірус лікується, треба просто грамотно лікувати, побудувати лікарні, найняти туди людей і нехай вони лікують, лікують і лікують. Для цього треба виділити гроші, а не вкрасти їх", - підкреслив Корнак, приділивши особливу увагу на неефективний підхід нашої влади до ситуації з пандемією коронавірусу.

Нагадаємо, що блогер Сергій Корнак розповів про те, що деякі міста відмовилися дотримуватися карантину вихідного дня.

Як повідомляла Politeka, підприємець Сергій Корнак розкритикував інформацію про хворобу Володимира Зеленського.

Також Politeka писала, що Сергій Корнак розповів, що він думає про колишнього українського президента Петра Порошенка.