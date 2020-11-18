"З одного боку мери роблять те, що хоче суспільство, а з іншого боку..."

Мери міст розуміють, що їх не притягнуть до відповідальності, тому дозволяють вести себе на публіку нахабно і цинічно

Український політолог Руслан Бортник в інтерв'ю "Politeka Online" розповів про те, що зараз є викликом для Володимира Зеленського і чому мери відмовляються дотримуватися карантину вихідного дня (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця).

"Я не впевнений, я не виключаю, що цей бунт регіональних еліт, знаєте, як в тому анекдоті, коли демонстрація садомазохістів зустрілася з загоном ОМОНу. З одного боку мери роблять те, що хоче суспільство, а з іншого боку центральної влади є, на кого все звалити", - говорить політолог Руслан Бортник.

Також він вважає, що чергова хвиля захворюваності китайським вірусом піднялася не через те, що держава неправильно використовує ковідфонд і не через те, що лікарні не готові або там відсутні лікарі та обладнання.

За його словами, кількість хворих зростає через дії мерів, які не хочуть дотримуватися карантинних обмежень.

"Це просто гра, в тому числі гра з боку центральної влади, гра з боку президента, яка дозволяє йому перекласти відповідальність на плечі мерів. Незважаючи на всі звинувачення, які звучать у нас вже 10 місяців у бік регіональної влади, жоден з мерів до відповідальності не притягнутий", - вказав політичний експерт.

Також Руслан Бортник підкреслив, що якби мери українських міст поводилися так "публічно, нахабно і цинічно" і "посилали б у пішу юридичну подорож" всі накази влади за Петра Порошенка, їм би це просто так з рук не зійшло. А оскільки глави міст знають, що їх не притягнуть до відповідальності за Володимира Зеленського, то і дозволяють собі так поводитися.

Нагадаємо, що Руслан Бортник проаналізував бюджет, який прийняли до ВРУ на наступний рік.

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