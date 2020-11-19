Президент Росії Володимир Путін здивував своїм станом під час наради з чиновниками

Зокрема, в Telegram-каналах поширили ролики, на яких президент Росії не зміг стримати кашель під час онлайн-наради (щоб подивитися відео доскрольте до кінця сторінки).

Ряд ЗМІ відразу ж запідозрив у нього коронавірус або запалення легенів, адже кашель був досить глибоким, передає Обозреватель.

Також в Telegram-каналах підкреслили, що під час "ручного налаштування" федерального уряду на боротьбу з COVID-19 у глави РФ сіли голосові зв'язки і його голос звучав хрипко, як у хворої людини.

"У деяких регіонів немає нафти і газу, падіння цін на нафту на них ніяк не впливає. А ситуація як була гострою, так і залишається. Я прошу обов'язково врахувати цей аспект", - встиг сказати Путін.

Після цього його голос перейшов на хрип, а далі президент країни агресора і зовсім закашлявся, вибачившись за це перед учасниками наради.

Автори каналу, що виклали ролик, в добавок пожартували ще й над тим, що російський лідер неправильно кашляв. "Без коментарів", - підписали вони фото-порівняння, маючи на увазі, що в умовах пандемії важливо кашляти "згідно з правилами", тобто прикривати рот не долонею, а ліктем.

А тим часом, користувачі мережі прокоментували даний ролик.

"Зовсім поганий Дід", "Дайте йому води", "може помре", "кінець близько".

Нагадаємо, про ймовірну хворобу Путіна говорять вже давно. В останніх появах на публіці у президента РФ помічають "смикані" жести, які можуть говорити про його погане самопочуття. Також подейкували, що в знаменитій термокружці, з якою він не розлучається, можуть бути ліки.

Нагадаємо, дивна поведінка Путіна на форумі викликала небувалий ажіотаж.

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