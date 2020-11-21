Колишній посол України в Канаді Роман Ващук оцінив позицію країни в конфлікті на Донбасі
Слова дипломата передає texty.
За його словами, Україна з самого початку вибрала неправильну тактику по ОРДЛО.
"Мені здається, що помилкою за часів Порошенка була блокада Донбасу. Це просували ветерани-активісти, заблокувавши залізниці, і тоді держава, щоб не виглядати слабкою, приєдналася до блокади", - пояснив дипломат.
Ващук впевнений, що Україна повинна серйозно відстоювати свої права військовими методами, але залишитися відкритою для населення Донбасу – щоб мати м'яку силу.
"Це пробував змінити Зеленський, який прийшов, пообіцявши закінчення війни. Порошенко також обіцяв закінчення війни за кілька тижнів, коли був кандидатом у президенти. Але і один, і інший відзначили, що Росія не хоче так просто перестати воювати, Росія хоче виграти - а це означає капітуляцію України і входження в російську сферу впливу", - підкреслив дипломат.
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За його словами, Зеленському не вистачало чіткого стратегічного бачення і національної стратегії в цьому питанні.
"Україна сама собі створює обмеження і ставить себе під тиск. Замість внутрішніх дискусій потрібно створювати сильну спільну позицію для переговорів з Росією", - підсумував дипломат.
Раніше глава делегації України в ТКГ висловив переконання, що Росія вже "втомилася" від війни на Донбасі, тому кроки з українського боку могли б дати "конкретні результати".
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